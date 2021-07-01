РИАМО - 1 июл. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение подмосковного УФАС России о штрафе в отношении ООО «Астра», ООО «МСЛ Консалтинг Групп» и ООО «Спектр» за картельный сговор для поддержания цен на электронном аукционе, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее антимонопольная служба постановила компаниям выплатить штрафы в размере более 1,8 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

Фирмы не согласились с предписаниями и постановлениями УФАС и обратились суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд оказал компаниям и постановил выполнить требования.