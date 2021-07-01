РИАМО - 1 июл. В июне осадки в Подмосковье распределились неравномерно: в Волоколамске выпало более 120% месячной нормы осадков, в Дмитрове – только половина месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Осадки также неравномерно распределились в Москве: в районе МГУ выпало 123% месячной нормы, в районе Тимирязевской сельскохозяйственной академии – 180%, а на ВДНХ за июнь осадков выпало меньше нормы.

В первый день июля в столице может выпасть около 9% месячной нормы осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в июле в центральную Россию придет сильнейшая засуха, которой не было 10 лет.

Жара еще вернется: каким будет июль 2021 в Московском регионе>>