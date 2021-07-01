РИАМО - 1 июл. Экстренное предупреждение передали в Подмосковье в ближайшие два часа из-за ливня, грозы и шквалистого ветра до 15 м/с, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Непогода сохранится до конца суток. При грозе запрещено прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом и высокими металлическими конструкциями. Лучше всего спрятаться под кустарником.

Вл время дождя нужно по возможности оставаться дома. Если не получилось, то использовать зонт, плащ и резиновые сапоги.

При сильном ветре нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

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