РИАМО - 1 июл. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Пущино объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды нежилого здания с земельным участком сроком на 7 лет, сообщает пресс-служба комитета.

Участок расположен по адресу: Пущино, мкр. Г, д. 34А.

Объект представляет из себя 2-этажное нежилое здание площадью 562,6 кв. м. Помимо вышеуказанного нежилого здания, на земельном участке отсутствуют здания, строения, сооружения. Договоры аренды и безвозмездного пользования с третьими лицами не заключены.

Стартовая величина годовой арендной платы составляет 860 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 июля на электронной торговой площадке РТС-тендер, № процедуры 55138.

Аукцион состоится 21 июля 2021 года.