РИАМО - 1 июл. На подмосковном предприятии «Каравай СВ» за 5 месяцев 2021 года произвели более 425 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
С производством ознакомились министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский и председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы Сергей Карселян.
Широкий ассортимент продукции предприятия позволяет каждому покупателю найти по своему вкусу от простого, но очень востребованного батона «Нарезного», до эксклюзивных сортов хлеба на заквасках длительного брожения, с клюквой, курагой, черносливом, орехами, с полезными злаками и семенами.
«Предприятие является активным участником и многократным победителем международных фестивалей, конкурсов и выставок по хлебопечению. На Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России» предприятие было неоднократно удостоено наивысшей награды «Гран-при» за сорта хлеба: «Пушкинский», «Купеческий», «Андреевский», «Алтайский», «Афанасьевский», «Монастырский», - отметил Воскресенский.
Предприятие работает уже 25 лет. Министр поздравил с юбилеем всех работников хлебозавода, вручил почетные грамоты и выразил благодарность коллективу за высокую ответственность в работе.
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