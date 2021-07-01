РИАМО - 1 июл. На подмосковном предприятии «Каравай СВ» за 5 месяцев 2021 года произвели более 425 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

С производством ознакомились министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский и председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы Сергей Карселян.

«Основная производимая продукция на предприятии «Каравай СВ» - хлеб, сдобная выпечка, слоеные и другие хлебобулочных изделия, всего более 300 наименований. За первые 5 месяцев текущего года здесь испекли более 425 тонн продукции. Объем производства предприятия за прошлый год составил порядка 920 тонн», - сообщил Сергей Воскресенский.

Широкий ассортимент продукции предприятия позволяет каждому покупателю найти по своему вкусу от простого, но очень востребованного батона «Нарезного», до эксклюзивных сортов хлеба на заквасках длительного брожения, с клюквой, курагой, черносливом, орехами, с полезными злаками и семенами.

«Предприятие является активным участником и многократным победителем международных фестивалей, конкурсов и выставок по хлебопечению. На Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России» предприятие было неоднократно удостоено наивысшей награды «Гран-при» за сорта хлеба: «Пушкинский», «Купеческий», «Андреевский», «Алтайский», «Афанасьевский», «Монастырский», - отметил Воскресенский.

Предприятие работает уже 25 лет. Министр поздравил с юбилеем всех работников хлебозавода, вручил почетные грамоты и выразил благодарность коллективу за высокую ответственность в работе.