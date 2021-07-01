РИАМО - 1 июл. Кабмин РФ продлил действие льготной ипотеки еще на один год, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает Газета.ru.

Программу продлили до 1 июля 2022 года. Решить свой жилищный вопрос со 2 июля можно будет по ставке до 7% годовых. При этом максимальная сумма кредита для всех регионов составляет 3 млн рублей.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Для россиян с детьми, родившимися с 2018 года, действует программа «Семейная ипотека». Она предусматривает кредиты на жилье по льготной ставке до 6%. До этого в программе могли принять участие только семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займов для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти составляет 12 млн рублей, а для других регионов — 6 млн рублей.

Ранее продлить срок программы и расширить условия кредитования для семей с детьми поручил президент России Владимир Путин.

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