РИАМО - 1 июл. В столице с 2011 года было построено 177 километров линий метро и МЦК, 60 станций подземки и 30 станций Московского центрального кольца, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В городе с 1 по 4 июля проходит Московский урбанистический форум. Тема форума: «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации».

«С 2011 года по 2021 год в городе Москве было построено 177 километров линий метро, включая Московское центральное кольцо – это наземная железнодорожная ветка, работающая по стандартам метрополитена. (Построено – ред.) 90 станций метро и МЦК - 60 станций метро и 30 станций Московского центрального кольца», - сказал Бочкарев на Московском урбанистическом форуме.

Он добавил, что до 2023 года планируется ввести в эксплуатацию еще 24 станции метро. 20 из них находятся уже в активной стадии строительства.

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