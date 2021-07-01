РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Школу и детский сад строят в ЖК «Большое Путилково» в подмосковном Красногорске, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Спасский посетил стройплощадку жилого комплекса с рабочим визитом в четверг.

«Большой микрорайон – более 1 млн кв. м, потенциально почти 35 тыс. жителей. Основная задача – чтобы строительство социальных объектов было синхронизировано с вводом жилья. На сегодняшний момент строятся детский сад и школа. Отставание есть, но застройщик ответственный. Очень надеемся, что все произойдет в сроки, как положено», – сказал Спасский.

Директор проекта Дмитрий Рязанский пояснил, что детский сад на 250 мест в настоящий момент готов на 70%. Осталось завершить обустройство инженерных систем внутри здания, отделочные работы, фасады и благоустройство.

«Думаю, мы до конца года уже передадим его жителям», - отметил Рязанский.

По его словам, в целом в проекте задействованы порядка 1,6 тыс. человек. Это количество будет увеличиваться по мере появления новых очередей.

Всего в первой очереди ЖК «Большое Путилково» 6 корпусов. Ключи от квартир в них будут передавать жителям в июле-августе нынешнего года.