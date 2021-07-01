РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В городском округе Люберцы первый этап реконструкции Октябрьского проспекта от примыкания улицы Власова до улицы Волковской завершится в конце 2022 года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы по первому этапу реконструкции Октябрьского проспекта от примыкания улицы Власова до улицы Волковской. В рамках 1 этапа предусмотрено строительство эстакады, устройство шумозащитных экранов, ливневой канализации, двух подземных пешеходных переходов, расширение дорожного полотна, новые инженерные коммуникации. Окончание работ на данном участке запланировано на IV квартал 2022 года», - пояснил Ружицкий.

Он напомнил, что реконструкция Октябрьского проспекта в Люберцах на участке от границы Москвы до Егорьевского шоссе состоит из 5 этапов. Срок окончания реконструкции - конец 2025 года.