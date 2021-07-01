РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июл. На территории Домодедова за неделю произошло 2 ДТП с участием нетрезвых водителей, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В результате ДТП 1 человек погиб, еще 3 пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения, но многое зависит от сознательности граждан.

Жителей, ставших свидетелями нарушения правил дорожного движения, просят передавать информацию по номеру телефона дежурной части ГИБДД: 8(496)793-01-02.