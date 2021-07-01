РИАМО - 1 июл. Единый транспортный каркас Москвы будет сформирован до 2024 года, он будет включать в себя метро, железные дороги и хордовые магистрали, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во время X Московского урбанистического форума, к этому времени будут достроены Большая кольцевая линия метро, открыто движение по маршрутам МЦД-3 и МЦД-4, а также будет запущена система скоростных хордовых магистралей.
Приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры города на ближайшие годы останется строительство метро.
Он отметил, что другим направлением работы является развитие железнодорожного транспорта.
«С начала этого года уже открыто 3 платформы на разных маршрутах МЦД, а до конца года планируется достроить еще 8 остановочных пунктов. Однако важнейшей задачей является не просто строительство новых станций, но и их интеграция в общегородскую транспортную систему», — подчеркнул Бочкарев.
В это время будет запущено движение на всем протяжении системы скоростных магистралей, которая состоит из Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады.
«На сегодня в рамках проекта построено 190 км дорог, что составляет около 60% от общей протяженности», - добавил заммэра.
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