РИАМО - 1 июл. Единый транспортный каркас Москвы будет сформирован до 2024 года, он будет включать в себя метро, железные дороги и хордовые магистрали, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во время X Московского урбанистического форума, к этому времени будут достроены Большая кольцевая линия метро, открыто движение по маршрутам МЦД-3 и МЦД-4, а также будет запущена система скоростных хордовых магистралей.

Приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры города на ближайшие годы останется строительство метро.

«В планах на ближайшие 2 года строительство 58 км линий, 24 станций и 3 электродепо. Конечная задача программы развития сети метро – обеспечение 90% москвичей подземкой в шаговой доступности», — сказал Бочкарев.

Он отметил, что другим направлением работы является развитие железнодорожного транспорта.

«С начала этого года уже открыто 3 платформы на разных маршрутах МЦД, а до конца года планируется достроить еще 8 остановочных пунктов. Однако важнейшей задачей является не просто строительство новых станций, но и их интеграция в общегородскую транспортную систему», — подчеркнул Бочкарев.

В это время будет запущено движение на всем протяжении системы скоростных магистралей, которая состоит из Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады.

«На сегодня в рамках проекта построено 190 км дорог, что составляет около 60% от общей протяженности», - добавил заммэра.

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