РИАМО - 1 июл. Для вакцинации трудовых мигрантов и ревакцинации горожан столица закупит не менее 750 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт», из них поставлено уже более 500 тыс. доз, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Я лично уже повторно привилась «Спутником Лайт», так же поступили и люди из моего окружения. В условиях распространения более агрессивного штамма коронавируса это очень важно. При необходимости мы в дальнейшем будем дозакупать препарат», - сказала Ракова.

Она отметила, что Минздрав рекомендует пройти вакцинацию независимо от уровня антител. По ее словам, сейчас нет утвержденного уровня антител, при котором человек будет защищен от вируса и новых штаммов.

С 1 июля в столице можно пройти ревакцинацию от коронавируса в павильонах «Здоровая Москва», а с 5 июля откроют запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.

Также в Москве началась вакцинация трудовых мигрантов «Спутником Лайт». Она проходит в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово и на территории торгового центра «Садовод» по заявкам работодателей сфер, где необходима защита от вируса.

«Спутник Лайт» — четвертая разработанная и зарегистрированная в России вакцина от Covid-19. Она разработана научным центром имени Н.Ф. Гамалеи и требует всего один укол для вакцинации.

Сделать прививку можно в поликлиниках столицы, а также в мобильных пунктах в общественных местах и парках. Обязательно должны вакцинироваться 60% работников сферы услуг, транспорта и другой контактной работы.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.

- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:

«Мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна. Тем не менее мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требований, которые выставляет для нас пандемия», - сказал Собянин в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума.

- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.

- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».

- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.

- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.

- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.