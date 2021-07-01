РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В Подольском роддоме успешно сделали сложную операцию женщине из Волоколамска, которую доставили в медучреждение на вертолете, сообщили в роддоме.

Вертолетом санавиации из Волоколамска доставили пациентку с гинекологической патологией, требовавшей сложного оперативного вмешательства.

Операцию провела бригада гинекологов первого гинекологического отделения совместно с анастезиологами-реаниматологами АРО. Вмешательство прошло успешно, послеоперационный период протекал без осложнений и на днях женщину выписали из отделения.