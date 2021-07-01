РИАМО - 1 июл. После жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Лыткарине возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

30 июня легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Лыткарине, на борту был профессиональный пилот. Самолет принадлежал агрохолдингу. У него отказал двигатель, после чего он задел линию электропередачи.

Всего на борту были 2 человека. Они пострадали при аварийной посадке, их состояние оценивают врачи.

Межрегиональная транспортная прокуратура проверит исполнение законов на воздушном и водном транспорте после жесткой посадки самолета.