«В округе ведутся работы по ликвидации ямочности на автомобильных дорогах и внутриквартальных проездах. С начала 2021 года специалистами службы инспекции дорог было выявлено 7 407 ям, на сегодня устранено 7 278 ям. Для проведения данных работ задействовано 5 бригад и более 35 человек», - отметил Ружицкий.