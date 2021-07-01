РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. С начала текущего года на автомобильных дорогах Люберец заделали более 7,2 тыс ям, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
«В округе ведутся работы по ликвидации ямочности на автомобильных дорогах и внутриквартальных проездах. С начала 2021 года специалистами службы инспекции дорог было выявлено 7 407 ям, на сегодня устранено 7 278 ям. Для проведения данных работ задействовано 5 бригад и более 35 человек», - отметил Ружицкий.
Он добавил, что в рамках летнего содержания проводятся работы по покосу травы вдоль улично-дорожной сети. Окошено более 110 км придорожной территории.
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