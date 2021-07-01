РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июл. В Королеве появилась новая остановка и изменен маршрут движения маршрутки, написал в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.

Жители города обратились к главе Королева во время прямого эфира месяц назад с просьбой вернуть остановку напротив ТЦ «Луноход» на проспекте Космонавтов и улучшить транспортную доступность ЖК «Валентиновка парк».

«Вопрос (установка остановки, - ред.) был непростой, требовал глубокой проработки. В течение месяца мы установили автобусный павильон, оборудовали заездной карман, изменили схему дорожного движения и согласовали изменения маршрута движения автобусов с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. С сегодняшнего дня остановка полноценно функционирует», - написал Ходырев.

Для обеспечения транспортной доступности ЖК «Валентиновка парк» была изменена схема организации дорожного движения маршрута №3. Раньше через данный микрорайон курсировали только два межмуниципальных маршрута с интервалом движения около 50 минут. Теперь есть маршрут №3 с интервалом в среднем 20 минут. Маршрут будет следовать от микрорайона «Валентиновка парк» до станций «Болшево» и «Подлипки Дачные».