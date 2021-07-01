РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 июл. На портале «Добродел» идет голосование за места, где будут установлены станции контроля качества воздуха, жители Щелкова могут принять в нем участие, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Это необходимо для создания территориальной системы экологического мониторинга.
В прошлом году в Щелкове установили 9 малогабаритных экологических постов контроля атмосферного воздуха.
Проголосовать за установку станций можно по ссылке.
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