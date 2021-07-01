РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Травмпункт городской больницы №1 подмосковного Красногорска планируют отремонтировать в течение 1-1,5 месяцев, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.
Спасский в четверг посетил с рабочим визитом травмпункт и акушерское отделение Красногорской горбольницы №1, в которых идут ремонтные работы.
По словам главного врача горбольницы №1 Анжелики Евзерихиной, во время ремонта травмпункт продолжает работать круглосуточно и оказывать детям и взрослым помощь в полном объеме. Изменен вход в учреждение – нужно пройти через приемное отделение стационара.
«Очень надеемся, что компания, которая выполняет ремонт, пойдет нам навстречу и чуть увеличит количество сотрудников», – отметила Евзерихина.
Она добавила, что после ремонта в травмпункте станет светлее и немного просторнее.
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