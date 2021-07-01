РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Травмпункт городской больницы №1 подмосковного Красногорска планируют отремонтировать в течение 1-1,5 месяцев, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Спасский в четверг посетил с рабочим визитом травмпункт и акушерское отделение Красногорской горбольницы №1, в которых идут ремонтные работы.

«Травмпункт – место экстренной помощи, куда человек попадает в чрезвычайной ситуации. Работы ведутся. Небольшое отставание по сроку есть, но есть понимание, что буквально месяц-полтора, и все работы будут закончены и травмпункт начнет функционировать в стандартном режиме», – сказал Спасский.

По словам главного врача горбольницы №1 Анжелики Евзерихиной, во время ремонта травмпункт продолжает работать круглосуточно и оказывать детям и взрослым помощь в полном объеме. Изменен вход в учреждение – нужно пройти через приемное отделение стационара.

«Очень надеемся, что компания, которая выполняет ремонт, пойдет нам навстречу и чуть увеличит количество сотрудников», – отметила Евзерихина.

Она добавила, что после ремонта в травмпункте станет светлее и немного просторнее.