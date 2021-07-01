РИАМО - 1 июл. В поселке Новоивановское начал принимать первых воспитанников новый детский сад на 110 мест. Дошкольное учреждение пристроено к корпусу №3 жилого дома в комплексе «Западные ворота столицы» и является вторым зданием сада комбинированного вида №33, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Детский сад открылся 30 июня. Здесь предусмотрены группы для детей в возрасте от 2 до 7 лет. На сегодняшний день штат учреждения полностью укомплектован и состоит из 33 человек – это воспитатели, охранники, медицинские работники, повара. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил, как функционирует новый садик, и пообщался с родителями первых воспитанников дошкольного учреждения.

«У нас очень знаковое событие. Этот детский сад уникален не только по архитектуре, но и по своей судьбе. Жилой комплекс «Западные ворота столицы» в Подмосковье считается недостроем. Все многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры здесь вводятся с большими проблемами. Этот детский сад в 2018 году был завершен и введен в эксплуатацию. С тех пор стоял и никак не использовался. Нам пришлось побороться за него, и только через суд удалось забрать объект в муниципальную собственность в конце прошлого года», – сказал Иванов.

Он добавил, что были вложены определенные денежные средства, около 10 млн рублей, чтобы закупить мебель, провести необходимый ремонт. Были проверены все системы, налажена работа оборудования в пищеблоках, медицинском кабинете.

Оборудование детсада

В новом трехэтажном здании расположены актовый и спортивный залы, пищеблок полного цикла, медицинский кабинет, просторные игровые комнаты и спальни. Также здесь планируют запустить кружки по спортивному, экологическому, художественно-эстетическому и техническому направлениям.

Глава муниципалитета уточнил, что дети смогут получить не только необходимые знания, но и пройдут первые азы профподготовки – в детском саду установлены два мини-станка, на которых будут заниматься воспитанники старших групп.

«Я считаю, что мы сделали большое дело – поборолись и смогли привести объект к такому стандарту, который принимается в Подмосковье. И, конечно, дети и родители счастливы – это уже видно, потому что теперь им есть, куда ходить, куда отправлять своих детей. Им точно обеспечат профессиональный уход и присмотр», — отметил Иванов.

Он добавил, что мощность детского садика — 110 мест.

«Я думаю, что с учетом больших помещений мы сможем немного уплотниться – от 120 до 150 детей здесь точно поместятся в комфорте, не нарушая никакие стандарты», — заключил Иванов.