РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. На 2 участках автомобильных дорог в городском округе Люберцы до 31 августа будут организованы дополнительные полосы с поворотом направо, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках новой программы «Долой глупые пробки» запланированы работы по организации дополнительных полос с поворотом направо в Люберцах на 2 участках: от улицы Космонавтов до улицы Южная, от улицы Электрификации до 1-го Панковского проезда», - пояснил Ружицкий.

Он уточнил, что срок окончания работ - 31 августа.