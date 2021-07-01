РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Ремонт в роддоме подмосковного Красногорска планируют закончить в первом квартале следующего года, сообщил глава городского округа Алексей Спасский.

В четверг он посетил с рабочим визитом травмпункт и акушерское отделение Красногорской горбольницы №1, в которых идут ремонтные работы.

«Работы ведутся в хорошем темпе. По договору работы должны быть завершены в конце текущего года. Но возникли работы, которые не были учтены – стоимостью порядка 25-29 млн рублей – их необходимо прописать, вместе с Минздравом провести эту работу. Поэтому, думаю, срок сместится ближе к концу первого квартала 2022 года», - сказал Спасский.

По словам главного врача первой горбольницы Анжелики Евзерихиной, после ремонта в роддоме увеличится количество родовых залов – с 5 до 11. Они станут более просторными, приспособленными для проведения совместных родов.

Все палаты оснастят санузлами. Появятся палаты для совместного нахождения матери и ребенка.

Кроме того, планируется частичная смена оборудования.

«Конечно, надеемся, что наш роддом станет одним из лучших в Московской области», - отметила Евзерихина.

Сейчас рожениц Красногорска направляют в роддома Одинцова, Химок, Балашихи, Наро-Фоминска. Организованы автобусы, которые отвозят женщин туда и обратно.

«Мы беременных, наблюдающихся в женской консультации, не оставляем, продолжаем их наблюдать и курировать вплоть до родов», - подчеркнула главный врач.