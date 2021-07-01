РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Ремонт в роддоме подмосковного Красногорска планируют закончить в первом квартале следующего года, сообщил глава городского округа Алексей Спасский.
В четверг он посетил с рабочим визитом травмпункт и акушерское отделение Красногорской горбольницы №1, в которых идут ремонтные работы.
По словам главного врача первой горбольницы Анжелики Евзерихиной, после ремонта в роддоме увеличится количество родовых залов – с 5 до 11. Они станут более просторными, приспособленными для проведения совместных родов.
Все палаты оснастят санузлами. Появятся палаты для совместного нахождения матери и ребенка.
Кроме того, планируется частичная смена оборудования.
«Конечно, надеемся, что наш роддом станет одним из лучших в Московской области», - отметила Евзерихина.
Сейчас рожениц Красногорска направляют в роддома Одинцова, Химок, Балашихи, Наро-Фоминска. Организованы автобусы, которые отвозят женщин туда и обратно.
«Мы беременных, наблюдающихся в женской консультации, не оставляем, продолжаем их наблюдать и курировать вплоть до родов», - подчеркнула главный врач.
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