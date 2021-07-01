РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июл. Стационар филиала «Костинский» Королевской городской больницы могут начать ремонтировать в 2022 году, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской больнице.

Жители города жалуются на плохое состояние отделений стационара в филиале «Костинский». В отделениях плесень с запахом гнили, плохо работают душ и туалет, а на первом этаже периодически появляются маргинальные личности.

«Проект капитального ремонта стационара филиала «Костинский» в настоящее время проходит экспертизу. После положительного заключения будет подана заявка в Минздрав Московской области на включение в госпрограмму на 2022 год», - сообщили в больнице.

Обоснованные жалобы на работу медиков жители могут направлять в письменном виде на имя главного врача в кабинет №207 центральной горбольницы на улице Циолковского.