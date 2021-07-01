РИАМО - 1 июл. Еще 9 новых домов по программе реновации в Москве передали под заселение, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Еще 9 новостроек в Москве переданы под заселение по реновации. Таким образом, сегодня участники программы переселяются уже в 107 домов из 118 построенных. Всего на данный момент начато переселение 43,3 тыс. жителей из 290 старых домов, 32,4 тыс. москвичей уже завершили переезд в новые квартиры», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, всего в столице ввели в эксплуатацию 1,4 млн кв. м недвижимости по реновации.

Он добавил, что продолжается строительство 174 объектов мощностью 2,8 млн кв. м, еще 117 новостроек мощностью 2,3 млн «квадратов» сейчас проектируются. Снесено 54 старых дома по технологии умного сноса.

Программа реновации утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году и касается переселения около 1 млн человек.

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