РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. В общественной приемной городского округа Мытищи проведут ряд приемов граждан в июле, сообщается в Instagram-аккаунте отдела по связям с общественностью администрации муниципалитета.

В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Мытищах осуществляется прием граждан в общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления.

В материале отмечается график приема на июль: 5 июля – министерство жилищной политики Московской области, 16 июля – министерство здравоохранения Подмосковья, 19 июля – Главное архивное управление региона, 26 июля - министерство экологии и природопользования Московской области.

Жителей будут принимать с 10:00 до 13:00. Приемы проводятся по адресу: Новомытищинский проспект, 36/7, первый этаж, кабинет 108, здание администрации городского округа. Записаться на прием и получить всю необходимую информацию можно по телефону: 8(498)582-70-77.