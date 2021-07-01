РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. Земельный участок площадью 1,9 га в городском округе Мытищи передан из федеральной собственности в собственность Московской области, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

На земельном участке размещены десять зданий, которые использует производственно-технический центр и управление технического обеспечения ГКУ МО «Мособлпожспас» в работе по обеспечению противопожарной безопасности в Московской области. Земельный участок будет предоставлен в бессрочное пользование учреждению. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что во взаимодействии с федеральными структурами на территории Подмосковья в областную или муниципальную собственность передаются федеральные объекты, которые не используются в интересах федеральных структур и могут быть полезны региону и его жителям.

Только в этом году во взаимодействии с ТУ Росимущества в Московской области, Минобороны России, Управлением делами Президента России и АО «Дом.РФ» из федеральной собственности переданы 274,5 га земли и 318 объектов недвижимости, которые будут использованы для развития экономики и социальной инфраструктуры региона.

Адигамова уточнила, что на переданном земельном участке расположены 10 объектов производственно-технического центра и управления технического обеспечения ГКУ МО «Мособлпожспас», среди которых административно-производственный корпус, несколько складов, окрасочный участок и инженерная инфраструктура. На данной территории получают, хранят и выдают специальные аварийно-спасательные средства, пожарную технику, необходимое оборудование и иные материальные средства, проводят испытание, проверку и ремонт техники для последующей эксплуатации.

Данные подразделения осуществляют техническое обслуживание, ремонт пожарной техники и оборудования пожарных частей, находящихся в подчинении учреждения, расположенных на территории Московской области. Они регулируют состояние и количество автомобильной, специальной, авиационной техники и плавательных средств, необходимых для работы всех пожарно-спасательных структур учреждения, стоящих на страже безопасности региона.