РИАМО - 1 июл. В столице выявлено 7597 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки госпитализировано 1690 человек с Covid-19, сообщает столичный оперштаб.

Выздоровели после коронавируса еще 5934 пациента. За сутки умерли 108 человек с вирусом. К аппаратам ИВЛ подключены 709 заразившихся.

С начала пандемии в городе от Covid-19 вылечились 1 164 653 человека, выявлено 1 365 812 случаев коронавируса, скончались 22 556 человек с инфекцией.

С 1 июля в столице можно пройти ревакцинацию от коронавируса в павильонах «Здоровая Москва», а с 5 июля в Москве откроют запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.

Сделать прививку от Covid-19 в столице может любой желающий старше 18 лет. Вакцинацию по предварительной записи проводят на базе городских поликлиник. Без записи ее можно пройти в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, семи центрах госуслуг, а также в павильонах «Здоровая Москва».

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.

- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:

«Мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна. Тем не менее мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требований, которые выставляет для нас пандемия», - сказал Собянин в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума.

- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.

- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».

- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.

- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.

- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.