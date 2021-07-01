РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июл. В Домодедове в ближайшие годы появится производство по выпуску материалов и оборудования, используемых в фармацевтической, медицинской и электронной промышленности, сообщается на сайте министерства имущественных отношений Московской области.

Для размещения производственных мощностей компании ООО «МИРИН-ФАРМ» передадут участок земли в Домодедове площадью 1 га.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова сообщила, что земельный участок передадут компании в аренду на срок до конца 2030 года. Налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет Московской области за время реализации проекта составят порядка 53 млн рублей.

Начало строительства производства запланировано в 2021 году, инвестор планирует вложить в проект 120 млн рублей.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что предоставление земли под инвестиционные проекты на территории Московской области помогает расширить возможности для инвесторов, которые реализуют бизнес в одном из крупнейших регионов России, и для экономики городских округов, которые получат доходы в бюджет.