Авиасалон МАКС‑2021 в Жуковском: что посмотреть в небе и на земле

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Организаторы МАКС-21 предлагают различные виды билетов. Сейчас цена за обычный билет на выставку 23, 24 и 25 июля составляет 800 рублей, а с 19 июля цена повысится до 1000 рублей. Также за 1000 рублей билет можно будет купить на входе на мероприятие.

Цена льготного билета — 500 рублей. Посетить авиасалон при предъявлении удостоверения, подтверждающего статус льготника, смогут:

- ветераны и участники Великой Отечественной войны;

- инвалиды I и II группы;

- Герои Советского Союза и Герои России;

- ветераны и участники войны в Афганистане и боевых действий в Чечне;

- многодетные семьи.

Дети до 14 лет могут пройти на авиасалон бесплатно, но в сопровождении взрослого члена семьи с билетом.

Также 23 июля на авиасалоне пройдет акция «День студента»: обучающиеся очного отделения вузов смогут посетить выставку бесплатно.

Входной билет с возможностью фото- и видеосъемки с медиаплатформы стоит от 11 000 до 13 000 рублей в зависимости от даты покупки. В стоимость билета на выставку входят доставка к месту съемок и обратно, бар с напитками и закусками, а также страховка.

Стоимость бизнес-билета для специалиста отрасли на любой из дней составит 3 500 рублей.

Приобрести билеты и ознакомиться с условиями бесплатного посещения можно на официальном сайте авиасалона.

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