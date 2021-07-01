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Авиасалон МАКС‑2021 в Жуковском: что посмотреть в небе и на земле

Какие новинки ждут посетителей авиационно‑космического салона и когда лучше всего посетить мероприятие, читайте в материале РИАМО.
© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
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Новинки авиасалона

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

По словам организаторов мероприятия, на выставке состоится ряд громких премьер. Так, в рамках салона впервые представят среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14.

Уральский завод гражданской авиации готовит масштабную презентацию легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 («Байкал») — преемника легендарного Ан-2. Также гости салона впервые увидят региональный турбовинтовой Ил-114-300 и легкий военно-транспортный Ил-112В.

Организаторы не стали раскрывать все карты и оставили много сюрпризов для гостей салона. На данный момент всего в авиасалоне заявлено 402 участника — 344 из России и 58 из 14 стран: Франции, Германии, Италии, Чили и многих других.

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Летная программа

© РИАМО,   Николай Корешков

В летном шоу МАКС-2021 примут участие семь пилотажных групп. Они продемонстрируют зрителям искусство слаженного маневрирования тяжелых истребителей, ударных вертолетов, реактивных и поршневых учебно-тренировочных самолетов.

Насыщенную программу подготовили авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты», представляющие Воздушно-космические силы Российской Федерации. Покажут свое мастерство летчики российских групп «Русь» и «Первый полет», а также гости из Прибалтики — Baltic Bees Jet Team.

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Стоимость билета

© РИАМО,   Татьяна Коробейник

Организаторы МАКС-21 предлагают различные виды билетов. Сейчас цена за обычный билет на выставку 23, 24 и 25 июля составляет 800 рублей, а с 19 июля цена повысится до 1000 рублей. Также за 1000 рублей билет можно будет купить на входе на мероприятие.

Цена льготного билета — 500 рублей. Посетить авиасалон при предъявлении удостоверения, подтверждающего статус льготника, смогут:

- ветераны и участники Великой Отечественной войны;

- инвалиды I и II группы;

- Герои Советского Союза и Герои России;

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- ветераны и участники войны в Афганистане и боевых действий в Чечне;

- многодетные семьи.

Дети до 14 лет могут пройти на авиасалон бесплатно, но в сопровождении взрослого члена семьи с билетом.

Также 23 июля на авиасалоне пройдет акция «День студента»: обучающиеся очного отделения вузов смогут посетить выставку бесплатно.

Входной билет с возможностью фото- и видеосъемки с медиаплатформы стоит от 11 000 до 13 000 рублей в зависимости от даты покупки. В стоимость билета на выставку входят доставка к месту съемок и обратно, бар с напитками и закусками, а также страховка.

Стоимость бизнес-билета для специалиста отрасли на любой из дней составит 3 500 рублей.

Приобрести билеты и ознакомиться с условиями бесплатного посещения можно на официальном сайте авиасалона.

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В какой из дней лучше всего посетить МАКС-2021

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

XV Международный авиационно-космический салон будет проходить с 20 по 25 июля с 10:00 до 18:00 на территории аэродрома Раменское.

Бизнес-дни выставки пройдут с 20 по 22 июля, а с 23 по 25 июля выставка будет открыта для всех желающих.

По рекомендации самого авиасалона, лучший день для посещения мероприятия — воскресенье, 25 июля. Программа демонстрационных полетов в выходные дни будет идентична, поэтому каждый посетитель сможет полноценно насладиться выставкой.

Также организаторы рекомендуют приводить детей на выставку в пятницу, 23 июля: в рамках акции «День студента» предприятия авиационной и космической промышленности проведут профориентационные мероприятия.

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Как доехать до авиасалона

© РИАМО,   Николай Корешков

Добраться до авиасалона можно несколькими способами.

С 20 по 25 июля от железнодорожной платформы Отдых Рязанского направления до выставочного комплекса будут курсировать бесплатные автобусы на МАКС-2021. С 23 по 25 июля такие же бесплатные автобусы до салона будут ездить от железнодорожной платформы Есенинская Рязанского направления (ранее — платформа 42 км). Также бесплатные автобусы до МАКС-2021 будут ездить от проходной №1 аэродрома Раменское и от автобусной остановки «ул. Лацкова» в Жуковском.

Добраться до авиасалона на автомобиле будет не так просто. По словам организаторов, с 20 по 25 июля движение в черте городского округа Жуковский на личном транспорте возможно только при наличии автопропуска МАКС.

При въезде на территорию аэродрома Раменское проводится личный досмотр водителей, пассажиров, а также ручной клади, багажа и автотранспорта. Маршрут движения зависит от цвета полученного пропуска. Изучить подробный маршрут и стоимость парковки можно на сайте авиасалона.

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