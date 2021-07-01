Авиасалон МАКС‑2021 в Жуковском: что посмотреть в небе и на земле

Новинки авиасалона
По словам организаторов мероприятия, на выставке состоится ряд громких премьер. Так, в рамках салона впервые представят среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14.
Уральский завод гражданской авиации готовит масштабную презентацию легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 («Байкал») — преемника легендарного Ан-2. Также гости салона впервые увидят региональный турбовинтовой Ил-114-300 и легкий военно-транспортный Ил-112В.
Организаторы не стали раскрывать все карты и оставили много сюрпризов для гостей салона. На данный момент всего в авиасалоне заявлено 402 участника — 344 из России и 58 из 14 стран: Франции, Германии, Италии, Чили и многих других.
Любовь в небе: как устроить свадьбу или свидание на борту самолета>>
Летная программа
В летном шоу МАКС-2021 примут участие семь пилотажных групп. Они продемонстрируют зрителям искусство слаженного маневрирования тяжелых истребителей, ударных вертолетов, реактивных и поршневых учебно-тренировочных самолетов.
Насыщенную программу подготовили авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты», представляющие Воздушно-космические силы Российской Федерации. Покажут свое мастерство летчики российских групп «Русь» и «Первый полет», а также гости из Прибалтики — Baltic Bees Jet Team.
Стоимость билета
Организаторы МАКС-21 предлагают различные виды билетов. Сейчас цена за обычный билет на выставку 23, 24 и 25 июля составляет 800 рублей, а с 19 июля цена повысится до 1000 рублей. Также за 1000 рублей билет можно будет купить на входе на мероприятие.
Цена льготного билета — 500 рублей. Посетить авиасалон при предъявлении удостоверения, подтверждающего статус льготника, смогут:
- ветераны и участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды I и II группы;
- Герои Советского Союза и Герои России;
- ветераны и участники войны в Афганистане и боевых действий в Чечне;
- многодетные семьи.
Дети до 14 лет могут пройти на авиасалон бесплатно, но в сопровождении взрослого члена семьи с билетом.
Также 23 июля на авиасалоне пройдет акция «День студента»: обучающиеся очного отделения вузов смогут посетить выставку бесплатно.
Входной билет с возможностью фото- и видеосъемки с медиаплатформы стоит от 11 000 до 13 000 рублей в зависимости от даты покупки. В стоимость билета на выставку входят доставка к месту съемок и обратно, бар с напитками и закусками, а также страховка.
Стоимость бизнес-билета для специалиста отрасли на любой из дней составит 3 500 рублей.
Приобрести билеты и ознакомиться с условиями бесплатного посещения можно на официальном сайте авиасалона.
В какой из дней лучше всего посетить МАКС-2021
XV Международный авиационно-космический салон будет проходить с 20 по 25 июля с 10:00 до 18:00 на территории аэродрома Раменское.
Бизнес-дни выставки пройдут с 20 по 22 июля, а с 23 по 25 июля выставка будет открыта для всех желающих.
По рекомендации самого авиасалона, лучший день для посещения мероприятия — воскресенье, 25 июля. Программа демонстрационных полетов в выходные дни будет идентична, поэтому каждый посетитель сможет полноценно насладиться выставкой.
Также организаторы рекомендуют приводить детей на выставку в пятницу, 23 июля: в рамках акции «День студента» предприятия авиационной и космической промышленности проведут профориентационные мероприятия.
Летчик-инструктор из Чехова: про Гагарина и обучение космонавтов>>
Как доехать до авиасалона
Добраться до авиасалона можно несколькими способами.
С 20 по 25 июля от железнодорожной платформы Отдых Рязанского направления до выставочного комплекса будут курсировать бесплатные автобусы на МАКС-2021. С 23 по 25 июля такие же бесплатные автобусы до салона будут ездить от железнодорожной платформы Есенинская Рязанского направления (ранее — платформа 42 км). Также бесплатные автобусы до МАКС-2021 будут ездить от проходной №1 аэродрома Раменское и от автобусной остановки «ул. Лацкова» в Жуковском.
Добраться до авиасалона на автомобиле будет не так просто. По словам организаторов, с 20 по 25 июля движение в черте городского округа Жуковский на личном транспорте возможно только при наличии автопропуска МАКС.
При въезде на территорию аэродрома Раменское проводится личный досмотр водителей, пассажиров, а также ручной клади, багажа и автотранспорта. Маршрут движения зависит от цвета полученного пропуска. Изучить подробный маршрут и стоимость парковки можно на сайте авиасалона.
Прогулки на яхте, вейкбординг и сапсерфинг: чем заняться на водоемах Подмосковья>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии