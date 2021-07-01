РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. По данным ИФНС России по городскому округу Мытищи более чем в два раза снизилось количество плательщиков в сфере общественного питания, отнесенных налоговыми органами к группе риска при применении контрольно-кассовой техники, сообщается на сайте администрации горокруга.

Таковы результаты первого этапа отраслевого проекта ФНС России, запущенного в январе 2021 года. На первом этапе специалисты налоговых органов на основе данных ККТ проанализировали деятельность участников сферы общепита.

В частности, в группу с высоким риском попали предприниматели, в обороте которых наблюдались высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты. Таким участникам рынка в личные кабинеты ККТ направили уведомления о рисках нарушения законодательства о применении ККТ.

По итогам этой работы многие предприниматели пересмотрели принципы своей работы и количество высокорисковых плательщиков снизилось более чем в два раза. В рамках второго этапа проекта налоговые органы проведут проверки тех предпринимателей, которые после получения уведомлений продолжают вести бизнес с высокой долей риска.

В материале отмечается, что цель отраслевого проекта «Общественное питание» – создать равные конкурентные условия в этой сфере за счет правильного применения всеми участниками контрольно-кассовой техники.