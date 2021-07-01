РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В ряде домов микрорайона Климовск, села Сынково и поселка Романцево Подоьска с 5 июля отключат горячую воду в свзяи с проведением ремонтно-профилактических работ, сообщает управляющая компания МУП «СЕЗ».

На улице Школьная, 50 с 5 по 19 июля отключат горячее водоснабжение в связи с проведением ремонтно-профилактических работ. Их выполняет ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

На улице Дмитрия Холодова, 3 не будет горячей воды с 5 по 16 июля также по причине подготовки к зиме. Работы выполняет МУП «Подольская теплосеть».

В селе Сынково горячую воду отключат 5 и 6 июля. В поселке Романцево - с 5 по 16 июля. Здесь ремонтно-профилактические работы в рамках подготовки к зиме проведет ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».