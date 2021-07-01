РИАМО - 1 июл. В столице в четверг может выпасть около 10 мм осадков, что составляет примерно 9% месячной нормы за июль, сообщили РИАМО в центре погоды «Фобос».

«Сегодня в Москве локально пройдут кратковременные дожди, выпадет до 10 мм осадков. Местами возможны грозы», — сказали в центре погоды «Фобос».

В первый день июля столицу и Подмосковье ожидают кратковременные дожди и до плюс 26 градусов.

Ветер будет северо-западным, 5-10 м/с. Атмосферное давление и кислородный режим останутся в пределах климатических значений.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил о том, что в июле Центральную Россию приддет сильнейшая засуха, которой не было 10 лет.

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