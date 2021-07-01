РИАМО - 1 июл. За последние сутки в столице выявили 7597 случая коронавируса, с начала пандемии в мегаполисе зарегистрировано 1 365 812 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

В Москве идет кампания по массовой вакцинации населения от Covid-19. Каждую неделю среди привившихся россиян разыгрывают по 5 автомобилей.

Пик заболеваемости коронавирусом Москве при текущем развитии ситуации ожидается в сентябре. По прогнозам ученых, одновременно будут болеть 225-280 тыс. человек.

В России за сутки выявлено 23 543 новых случая Covid-19 в 85 регионах. Умерли 672 человека, полностью выздоровели 16 928 пациентов.

В РФ всего зарегистрировано 5 538 142 случая коронавируса. За весь период пандемии произошло 135 886 летальных исходов, выздоровели 5 017 321 человек.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.

- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:

«Мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна. Тем не менее мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требований, которые выставляет для нас пандемия», - сказал Собянин в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума.

- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.

- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».

- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.

- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.

- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.