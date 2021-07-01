РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. В городском округе Мытищи к 21 июля отремонтируют 628 скамеек, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что одной из обсуждаемых тем последних совещаний, проводимых губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, является приведение в нормативное состояние скамеек во дворах и общественных пространствах. Регулярно о комплексе проводимых мероприятий докладывает министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«Скамейки являются неотъемлемым элементом благоустройства объекта. Поэтому очень важно, чтобы они находились в надлежащем состоянии. Комфортная среда для любого жителя прежде всего должна начинаться со двора», - отметил Хайкин.

Азаров отметил, что в Мытищах уже начали выполнять поручение губернатора. По его словам, такие детали как раз и формируют комфортную городскую среду. Специалисты провели мониторинг состояния данного элемента благоустройства, после чего был составлен реестр дефектов скамеек, расположенных во дворах и общественных пространствах.

По словам Азарова, всего оцифровано более 3000 скамеек: 2 551 исправны; 628 находятся в ненормативном состоянии. 449 скамеек требуют покраски или ремонта, 34 - замены, в том числе 21 - у подъездов. На сегодняшний день в Мытищах в нормативное состояние приведены 70 лавочек: 61 лавочка покрашена, 9 заменены.

Азаров отметил, что работа по покраске, ремонту и замене скамеек продолжится. Все работы завершатся до 21 июля.

Реализация президентского проекта « Формирование комфортной городской среды» находится на особом контроле всех уровней власти.