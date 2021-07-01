РИАМО - 1 июл. Июнь 2021 года в Москве чуть не стал рекордсменом по теплу среди первых месяцев лета в столице за весь период метеонаблюдений. В итоге прошедший июнь вошел в топ-3 самых теплых, сообщается на сайте «Метеоновости».

Июнь не стал рекордным по теплу из-за первой декады месяца. Тогда среднесуточная температура в отдельные дни была ниже нормы, а в первый летний день температура под утро в столице понизилась до небольших положительных значений, в Подмосковье и вовсе отмечались заморозки.

В третьей декаде месяца температура превышала 30 градусов. В это время были установлены 4 суточных рекорда и 1 рекорд месяца по теплу: 23 июня максимальная температура в городе составила плюс 34,8 градуса. Это самая высокая температура, когда-либо наблюдавшаяся в июне. До этого рекорд месячного максимума принадлежал 1901 году — плюс 34,7.

Жарче, чем в июне 2021 года в Москве, было в июне 1956 и 1999 годов.

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