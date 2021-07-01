РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. Недельное отставание есть по ремонту подъезда в доме на улице Гаршина, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В четверг он проверил, как проходит ремонт подъезда в доме №1 на улице Гаршина.

«У нас в ремонте 230 подъездов, стоит задача до сентября завершить ремонтные работы. Здесь есть недельное отставание в силу разных причин, есть объяснение этому - провода не так были проложены. Сейчас эти вопросы поправляют, по новому прокладывают», - сказал Ружицкий.

По его словам, территория в целом содержится, но у жителей есть претензии.

«Одни ответственно подходят, а кто-то нет. Эти вопросы мы поправим», - завершил он.