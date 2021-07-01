РИАМО - 1 июл. По данным метеостанции ВДНХ, средняя температура июня в Москве составила 20,5 градусов, за этот месяц выпал 61 мм осадков, что составляет примерно 76% от нормы в 80 мм, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

За месяц в столице прошло 2 сильных дождя. Всего в июне было 10 дней с дождем.

В первый день июля в Подмосковье и столице ожидаются кратковременные дожди и температура до плюс 26 градусов.

Днем 3 июля в Москве будет 25-26 градусов, ночью — 13-17, в Подмосковье днем — 21-26, ночью — 12-17 градусов.

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