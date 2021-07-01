РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июл. В микрорайоне Южный подмосковного Домодедова приступили к строительству дополнительных парковочных мест, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных в своем Instagram-аккаунте.

«В микрорайоне Южный приступили к организации дополнительных парковочных мест вдоль ул. Курыжова на участке от дома 7 до дома 1/1. Припаркованные на дороге машины создавали много неудобств жителям, усложняли движение», - написал Двойных.

Также здесь расширят проезжую часть, чтобы движение транспорта было беспрепятственным и в дальнейшем была возможность включить на маршрут 1200К автобусы большей вместимости.