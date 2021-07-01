РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. На полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Госкорпорацию Ростех) в Подольске записали звуки выстрелов для военной драмы «Пальмира», сообщает пресс-служба института.

На этапе монтажа фильма «Пальмира» потребовалась дополнительная запись выстрелов из боевого оружия. Первый раз творческо-производственное объединение «РОК» и студия «Атмосфера» использовали испытательную площадку поселка Львовский для записи выстрелов в ноябре 2020 года. В том числе из пулемета ДШК (станковый крупнокалиберный пулемет под патрон 12,7×108 мм), винтовки СВД (7,62-мм снайперская винтовка Драгунова), пистолета Макарова и автомата Калашникова. На этот раз оружейную палитру дополнили звучанием бесшумного пистолета ПСС-2, снайперской винтовки ВСС «Винторез» (оба образца разработаны в ЦНИИТОЧМАШ) и 30-мм автоматического гранатомета на станке АГС-17 «Пламя».

Чтобы выстроить полную картину выстрелов по спектру и динамическому диапазону, в записи использовались новейшие рекордеры и более 25 моделей микрофонов. Все звуки используют при монтаже фильма. Картина расскажет о событиях мая 2016 года, когда российские саперы отряда разминирования готовили сирийскую Пальмиру к проведению концерта Симфонического оркестра Мариинского театра.

Режиссер фильма - лауреат Берлинского международного кинофестиваля Андрей Кравчук, который является автором резонансных исторических драм «Союз Спасения», «Викинг» и «Адмирал». Продюсер фильма - известный кинорежиссер Алексей Учитель, в главной роли снялся Александр Робак.

Фильм снят при поддержке Министерства обороны РФ и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.