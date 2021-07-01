РИАМО - 1 июл. В столице подвели итоги конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!», лучшими оказались 17 человек, сообщает пресс-служба комитета по туризму города.

12 из них определили эксперты, еще 5 — участники проекта «Активный гражданин». Дистанционная церемония награждения прошла 30 июня.

Как отметила заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, москвичи прислали более 300 заявок на участие в конкурсе. Каждая из них описывает уникальный авторский маршрут — пеший или велосипедный, знакомящий с историей определенного района или раскрывающий одну из значимых для города тем.

«Лучшие из сотен экскурсий выбрали специалисты и сами жители», — сказала Сергунина.

Один из маршрутов-победителей — «Велопрогулка по самому зеленому округу Москвы», где рассказывают историю Зеленограда. Другой маршрут-победитель — «Заправлены в планшеты космические карты!» — познакомит с основателем практической космонавтики Сергеем Королевым.

Самая юная участница, 13-летняя девочка, предложила изучать столицу по фантикам конфет. Прогулка предполагает посещение исторических зданий, изображенных на обертках конфет «Замоскворечье» фабрики «Рот Фронт»: Третьяковской галереи, храма Святого Николая на Берсеневке, колокольни храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и храма Григория Неокесарийского на Большой Полянке.

Конкурс начался 19 февраля. Он был приурочен к празднованию Всемирного дня гида.