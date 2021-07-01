РИАМО - 1 июл. Поицейские задержали подозреваемого в избиении и изнасиловании девушки на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, 29 июня мужчина напал в подъезде жилого дома на Печорской улице на ранее не знакомую девушку. Он жестоко избил ее и изнасиловал, затем он украл ее личные вещи и скрылся.

Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). С ним проводят следственные процедуры.