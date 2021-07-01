РИАМО - 1 июл. В Подмосковье до 21:00 четверга продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» является вторым уровнем погодной опасности и означает потенциально опасную погоду.

Порывы ветра могут достигать 15 м/с. Погода будет облачная, с прояснениями. Максимальная температура в Москве составит плюс 22 - плюс 26 градусов, по области — плюс 21 - плюс 26 градусов.

В начале июля ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные дожди. По ночам ожидается 12-17 градусов тепла, в дневные часы — плюс 20-25 градусов.

Самой холодной будет ночь на 3 июля, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут всего 13 градусов тепла. Самая низкая дневная температура — 22 градуса — ожидается 1, 2 и 3 июля.

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