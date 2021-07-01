РИАМО - 1 июл. Транспортные полицейские изъяли у жительницы Подмосковья почти 300 г гашиша, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Сотрудниками линейного управления МВД России на станции Москва – Ярославская в дежурную часть была доставлена гражданка 1990 года рождения. При проведении личного досмотра в пакете женщины обнаружили и изъяли два свертка с тремя брикетами вещества темно-коричневого цвета.

Содержимое было направлено на экспертизу. Согласно справке об исследовании, брикеты являются наркотическим средством – гашишем массой почти 100 граммов каждый.

Как пояснила злоумышленница, наркотик она приобрела у неустановленного лица бесконтактным путем через «тайник-закладку» за 100 тыс. рублей и хранила для личного употребления без цели последующего сбыта.

Возбуждено уголовное дело. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.