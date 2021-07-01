РИАМО - 1 июл. Для строительства многофункционального торгового комплекса на территории ТПУ «Аминьевское шоссе» на западе столицы предоставили участок земли, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на участке площадью 1,16 га разрешено строительство многофункционального торгового комплекса с подземным паркингом.

Суммарная поэтажная площадь здания составит 46,4 тыс кв. м. В нем планируют разместить офисы, торговлю, магазины, банки, общепит, гаражи. Участок сдали в аренду на 6 лет.

Пятова также добавила, что данный инвестиционный проект можно считать масштабным. В итоге транспортный узел будет обеспечен всей потребительской инфраструктурой.