РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июл. В подмосковном Королеве ищут пропавшего пожилого мужчину, сообщается за сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

62-летний Сергей Мельников пропал 29 июня и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Мужчина ростом 170 см, худощавого телосложения с седыми волосами и карими глазами, был одет в синюю майку и спортивные штаны, резиновые тапки.

Мужчина не ориентируется в пространстве, возможна потеря памяти. Сообщить любую информацию о пропавшем можно по телефонам: 112 или 8(800)700-54-52.