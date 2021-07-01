РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В городском округе Подольске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконной организации и проведении азартных игр в деревне Макарово, сообщило ГСУ СК России по Московской области



Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

По данным следствия, в марте 2013 года обвиняемый вместе с соучастниками, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы для проведения азартных игр нашел помещение на территории деревни Макарово и оборудовал его 22 игровыми автоматами. Для конспирации организовали систему закрытого доступа ограниченного круга игроков. Помещение соучастники преступления использовали для незаконного проведения азартных игр до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов их деятельности 9 января 2015 года. В результате преступной деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме более 6 млн рублей.

Сотрудники Главного следственного управления СК России по Московской области обвиняемого задержали, но при избрании меры пресечения ему удалось скрыться и впоследствии выехать за границу. Его объявили в международный розыск. В марте текущего года обвиняемого задержали на территории Румынии. Благодаря своевременному и качественному предоставлению документов, подтверждающих причастность обвиняемого к инкриминируемым преступлениям, компетентные органы Румынии приняли решение о его экстрадиции в Россию.

В ходе предварительного следствия следователи провели большой объем работы: более пяти обысков, получили и изучили детализацию телефонных переговоров, провели проверочные закупки, более 20 допросов свидетелей, более восьми экспертиз, в том числе компьютерно-техническую, криминалистическую, баллистическую и бухгалтерскую. Ранее остальным семи фигурантам уголовного дела вынесли обвинительный приговор. Один из обвиняемых на сегодняшний день находится в розыске. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.