РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В четверг утром на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец образовалась пробка длиной 2,6 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробка начинается на улице Смирновская, продолжается на Октябрьском проспекте и заканчивается у дома 350В на Октябрьском проспекте. Проехать данный участок можно за 20 минут, без пробок дорога заняла бы около 5-6 минут.

Также серьезные заторы есть на Новорязанском и Егорьевском шоссе, на улицах Инициативная и Кирова.