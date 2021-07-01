Мусорные свалки и захоронение отходов в землю уходят в прошлое: современные комплексы по переработке мусора позволяют использовать повторно бумагу, стекло, металлы, пластик. А из органических отходов на КПО делают агрокомпост — грунт для рекультивации полигонов и строительства дорог.

Комплекс по переработке отходов «Дон» в городском округе Кашира был запущен год назад. За это время на КПО «Дон» переработали 290 тысяч тонн отходов, и 50% мусора пошло на вторичную переработку. О том, с чего начинается сортировка отходов, сколько фракций мусора комплекс отбирает сейчас, и о музее на территории КПО корреспондентам РИАМО рассказал заместитель генерального директора по производству Игорь Викторович Хоперский.

«Театр начинается с вешалки, а КПО — с весового комплекса»

Всякий человек, далекий от работы на КПО, ожидает увидеть на комплексе по переработке отходов инфернальную картину в виде огромной кучи мусора и, конечно, почувствовать соответствующий запах. Но КПО «Дон» разрушил все стереотипы — запаха как на проходной, так и на территории практически не было, а вот гора мусора действительно была. Но она быстро исчезала, поскольку отходы быстро попадали на следующий этап сортировки.

Игорь Викторович Хоперский, заместитель генерального директора по производству, ведет нас на территорию, куда приезжает мусоровозная техника с грузом. «В театре все начинается с вешалки, а у нас — с весового комплекса. Сюда прибывают все автомобили. Перед тем, как машина въезжает на территорию, у водителей проверяют электронные талоны — талон Минэкологии и талон на разгрузку», — рассказывает он.

Если талоны неправильно оформлены или их вовсе нет, мусоровоз просто не сможет заехать на территорию и провести разгрузку. «Как только считыватель распознает, что с талонами все в порядке, шлагбаум открывается автоматически. И транспортное средство проезжает на весы», — отмечает Игорь Викторович.

Вес мусоровозов не должен превышать 60 тонн — на эту цифру рассчитаны весы. Обычные мусоровозы, которые мы привыкли видеть во дворах, перевозят от трех до семи тонн мусора. А вот сцепки мусоровозов могут перевозить от 25 до 27 тонн в зависимости от времени года.

Если техника с мусором весит больше 60 тонн, машину не принимают. «В таком случае машина отправляется получать другие талоны. Но перевес встречается редко», — говорит заместитель директора.

После взвешивания машины отходы сгружают и фиксируют в специальной программе. Технику взвешивают и второй раз, уже при выезде. «Мы получаем чистый вес этой машины и вес мусора, и дальше эти данные собираем в специальной базе. Этими данными может пользоваться Минэкология и все, кто направил сюда машину, возможность ошибки исключена», — рассказывает Игорь Викторович.

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Центрифуга для мусора

Приемное отделение есть не только в больницах, но и в комплексе по переработке отходов. Мусоровозы разгружают в приемном отделении цеха сортировки. Здесь от общей массы отходов отделяют крупные предметы для последующего дробления.

Затем отходы попадают на специальную ленту, где установлены разрыватели пакетов. Далее мусор поступает на ленту, где сотрудники отсортировывают мусор вручную.

«Это цех предварительной сортировки, здесь сотрудники отслеживают, чтобы что-то крупное не попало дальше в оборудование. Отбирают также стекло, чтобы оно потом не разбилось. Рабочая смена длится 11 часов со всеми перерывами — они происходят каждый час, плюс предусмотрен обеденный перерыв», — рассказывает заместитель директора.

Отсортированный вручную мусор поступает в контейнеры, где отходы разделяют на фракции — бумагу, пластик, стекло, металл. Здесь мы увидели огромную центрифугу, которая напомнила гигантскую стиральную машину. Можно вечно смотреть на огонь, на работу других людей и на то, как движется мусор в этом огромном устройстве. Гипнотический эффект смотрящему гарантирован.

Эта центрифуга — огромный грохочущий барабан, который разделяет отходы по фракциям и отделяет органические отходы. «Круглый барабан делит сырье в соответствии с размером: в отверстие 70 миллиметров проходит органика, которая меньше этого диаметра, в отверстие 300 миллиметров попадают предметы от 70 до 300 миллиметров. А потом отделяются более крупные предметы. После разделенные по размеру объекты легче отсортировать», — объясняет Игорь Викторович.

Также на этапе сортировки применяют оптические сепараторы для различных видов пластика, баллистические сепараторы для разделения пластика на плоский и объемный, магнитные сепараторы для выделения лома черных металлов и сепаратор лома цветных металлов.

Сейчас на комплексе работают с 26 различными видами мусора. «Вначале было 18 фракций, сейчас мы отбираем 26. Рост вы сами видите. У нас несколько разновидностей металла, стекла. Стекло мы теперь делим по цветам — это тоже имеет значение для покупателей, которые приобретают отсортированные для переработки отходы. Еще мы внедряли технологию по переработке органики в агрокомпост, она тоже непростая», — отмечает Игорь Викторович.

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Грунт из отходов

Новая технология, которую внедрили на КПО, — анаэробное буртовое компостирование с ворошением и внедрением термофильных бактерий. Говоря простым языком, изготовление специального грунта из органических отходов. «Отходы, которые сюда поступают, прошли обработку бифидобактериями. Они ускоряют процесс ферментации, процесс разложения», — отмечает Игорь Викторович.

Разработчик технологии — компания «Агрокомпост», резидент «Сколково». На комплексе научились использовать эту технологию и сейчас ее успешно применяют. Она считается уникальной для нашего климата, потому что в естественных условиях на приготовление такого грунта понадобилось бы два-три месяца, а на КПО грунт готов через две недели. В условиях аномальной жары процесс может ускориться до 10-12 дней.

«В каждых отходах есть органика, соответственно, надо придумать, как эту органику не допустить на полигоны. В связи с этим мы построили такие цеха, куда поступают все органические отходы. Из них потом получается компост, он перерабатывается, отсеивается, и полученный компост мы уже можем использовать для изоляции полигонов, отсыпки оврагов при строительстве дорог. На нем даже можно сажать траву, кусты, растения — все будет хорошо расти», — объясняет заместитель директора.

Мелкие пищевые и растительные отходы, обработанные бифидобактериями, направляют на участок компостирования. Там из них формируют небольшие кучи — бурты. Каждые два дня эти бурты перемещают: их ворошат в барабане, удаляя лишнее.

«Здесь вы видите полуфабрикат. Ему нужно две недели, чтобы «дозреть», потом мы его просеиваем еще раз, и получается готовый грунт. Ему осталось три дня, этому — пять дней. Первый быстрее перегнивает, внутри него температура 80 градусов», — рассказывает Игорь Викторович.

Внутри буртов есть градусники. Когда температура внутри начинает падать, сотрудники понимают, что грунт прошел процесс перегноя. Бурт переворачивают и снова вывозят на ворошение в центрифуге с ячейкой в 20 миллиметров. С неприятными запахами на производстве борется вентиляция с биофильтрами объемом 1000 квадратных кубометров.

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Новые фракции

После цеха компостирования мы перемещаемся на склад вторичных материалов или ВМТ [ВМТ — вторичный материальный ресурс, прим. ред.], куда выходит готовая продукция предприятия. Все виды переработанного мусора, кроме стеклянных отходов, прессуются в кипы с проволокой. Издалека эти ряды кажутся необычными арт-объектами, с которыми хочется сфотографироваться. Позднее эти спрессованные отходы покупают другие заводы, которые перерабатывают их в новые материалы.

Мы находимся в зоне сбора пластика — это одна из новых фракций для КПО «Дон».

«Внедрение каждой фракции требует определенного обучения, цикла оборудования для обработки. Это — полипропилен. Ланч-боксы для питания, хранилища для продуктов, полипропиленовая тара. Легковесный материал, но по объему он большой. Вся упаковка кажется одинаковой, но там есть несколько разновидностей — полипропилен, ПМД, ПЭТ. И их около семи. И требуется определенное обучение для работы с каждой», — объясняет заместитель директора.

Раньше пластик не отбирали, он уходил на мусорный полигон, но сейчас на КПО научились правильно сортировать эти отходы.

С другой стороны — упаковка от бытовой химии. «Это ходовой материал, легко перерабатывается, востребован. С самого начала запуска мы начали работать с этой упаковкой, и сейчас умеем ее отделять очень хорошо, качественно», — отмечает Игорь Викторович.

По признанию заместителя директора, сложно было работать с упаковкой тетрапак, хотя на первый взгляд кажется, что все упаковки от молока и соков — одинаковые. Специалисты научились отбирать тетрапак не сразу и начали работу с ним только после Нового года. Перед этим компания готовила оборудование и обучала людей — нужно было научить персонал отличать упаковки друг от друга.

«Это трехслойная упаковка — она разделяется на полиэтилен, слоеную бумагу и алюминиевую фольгу. Две-три тонны таких упаковок в сутки мы отбираем сейчас», — объясняет заместитель директора.

Сегодня КПО перерабатывает полиэтиленовую пленку, а также полиэтилен высокого давления — термоусадочную пленку для упаковки минеральной воды, соков, пива.

Отдельное место на складе вторичных материалов предусмотрено для старой аудио- и видеотехники: компьютеров, телефонов, микроволновых печей. «Есть предприятия, которые в дальнейшем выкупают технику и отделяют от этих отходов необходимые вещества, делают микросхемы для смартфонов и так далее», — рассказывает Игорь Викторович.

Еще одной фракцией стал цветной лом — казанки, сковороды, кастрюли, радиаторы, части от двигателей. По словам Игоря Викторовича, его можно переработать, и этот материал является ценным.

Теперь мы проходим мимо макулатуры. «Сейчас очень популярны смартфоны — это мы понимаем, когда видим, что газет становится все меньше. Но вот офисная бумага к нам пока еще приходит», — отмечает заместитель директора.

По словам Игоря Викторовича, за период работы комплекса на предприятии переработали 290 тонн коммунальных отходов, и 50% от общей массы отходов пошло на вторичную переработку, из которых 30% стали агрокомпостом, а 20% — вторичным материальным ресурсом, который выкупают на переработку другие предприятия. Сегодня главная цель комплекса — увеличить процент отходов, уходящих на вторичную переработку.

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Музей треш-арта

С момента открытия первого КПО в Сергиевом Посаде у сотрудников появилась идея основать при комплексе музей находок или музей треш-арта, поскольку работники находили интересные предметы в приемном отделении среди крупногабаритного мусора. Некоторые предметы даже представляют историческую ценность.

«В Сергиевом Посаде среди находок доминирует историческая тематика. Там находили билеты 1945 года, дореволюционные монеты, кто-то также выкинул книги Толстого 1898 года издания. В Коломне оружие находят, а у нас преобладает музыкальная тема», — рассказывает сотрудник музея.

По словам сотрудника, когда комплекс только начал работать, первым экспонатом стал аккордеон «Эстрада». За короткое время в коллекции появились гармони и два африканских барабана. «Мы сразу же получили статус «музыкального» КПО. Для полного русского народного ансамбля нам не хватает балалайки — лапти есть, матрешки есть», — говорит сотрудник музея.

Из 26 фракций, которые сейчас сортируют на КПО, музыкальные инструменты не подходят ни под одну группу мусора, потому что они состоят из множества материалов, которые трудно разобрать и переработать. «На полигон их относить — кощунство», — считают сотрудники комплекса.

Сейчас музей небольшой, состоит из двух частей. И если в одной из них показывают необычные находки, то в другой демонстрируют гранулы, в которые превратились переработанные отходы. Именно на создание таких гранул и нацелена работа комплекса. Из этих гранул можно сделать новые предметы, которые также представлены в экспозиции музея.

«Вот мы видим, что из гранул можно получить пластиковые стаканы, которые ничем не будут отличаться по качеству от первоначальных пластиковых стаканов. А вот здесь вы видите, что можно сделать еще из этой гранулы — мяч, очки», — рассказывает сотрудник музея.

В коллекцию музея попали и другие интересные экспонаты: старинная турка, ваза, салатник, поднос для фруктов. Все это хотят показать специалистам, потому что сотрудники КПО предполагают, что эти предметы имеют особую ценность и частично сделаны вручную.