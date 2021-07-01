РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июл. Энергетики Балашихинского РЭС филиала «Восточные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования, в четверг свет на два часа отключат в селе Новый Милет и в деревне Черное, сообщается на странице Управления ЖКХ администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Первого июля планируется отключение электроэнергии в селе Новый Милет и деревне Черное городского округа Балашиха. Энергетики произведут отключение на два часа в промежуток времени с 10:00 до 16:00 для производства работ по изменению уставок МТЗ.

Жителям Балашихи приносят свои извинения за доставленные неудобства.