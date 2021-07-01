РИАМО - 1 июл. В четверг и в пятницу в Москве станет немного теплее, на выходных ожидается плюс 24 - плюс 26 градусов, возможны локальные слабые грозы, сообщается на сайте «Метеовести».

1 июля ветер будет северо-западным, 5-10 м/с. Атмосферное давление и кислородный режим останутся в пределах климатических значений.

Температура в Москве 30 июня не достигла даже отметки плюс 20 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в июле центральную Россию ждет сильнейшая засуха, которой не было 10 лет.