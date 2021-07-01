РИАМО - 1 июл. Лицензии на продажу алкоголя в Подмосковье заменили на запись в реестре, теперь для получения права на розничную продажу алкоголя предпринимателям не нужно получать бланк лицензии в печатном или электронном виде, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«Выдача лицензий на розничную продажу алкоголя в Подмосковье перешла на реестровую модель. Это значит, что теперь юрлицам больше не нужно получать лицензию на бланке строгой отчетности в МФЦ или в виде электронного документа в личном кабинете на портале госуслуг», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он отметил, что все нужные сведения будут храниться в государственном электронном реестре лицензий и будут выдаваться по требованию заявителя. Такая мера упростит для бизнеса получение разрешения и избавит от бумажной волокиты.

Услуга «Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Московской области» предоставляется на региональном портале госуслуг.

Получить услугу онлайн могут юридические лица в разделе «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения» или по ссылке.